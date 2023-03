Legge Bossi-Fini: cosa stabilisce, di cosa si occupa e cosa modifica (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il naufragio del barcone avvenuto al largo delle coste di Steccato Cutro, nel crotonese, in Calabria in cui risultano morte finora 72 persone, si è tornati a parlare della Legge Bossi-Fini, che in Italia regola le politiche migratorie e occupazionali per gli stranieri. La Legge 30 Luglio 2002, n. 189, meglio nota come Legge Bossi-Fini, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il naufragio del barcone avvenuto al largo delle coste di Steccato Cutro, nel crotonese, in Calabria in cui risultano morte finora 72 persone, si è tornati a parlare della, che in Italia regola le politiche migratorie ezionali per gli stranieri. La30 Luglio 2002, n. 189, meglio nota come, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Pd e Terzo Polo firmano la proposta di legge popolare rilanciata da Riccardo Magi (+Europa) per superare la Bossi-F… - mazzarellantoni : RT @Jimmy7055692428: La proposta di legge sul superamento della Bossi-Fini sui migranti, presentata ancora una volta alla Camera da Riccard… - globalistIT : - giulio_galli : RT @MarcoFattorini: Pd e Terzo Polo firmano la proposta di legge popolare rilanciata da Riccardo Magi (+Europa) per superare la Bossi-Fini… - MJDItaly : RT @MarcoFattorini: Pd e Terzo Polo firmano la proposta di legge popolare rilanciata da Riccardo Magi (+Europa) per superare la Bossi-Fini… -