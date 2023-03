Leasys - Usato premium anche per lNlt

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il noleggio a lungo termine certificato dellaviene esteso alle auto aziendali di alta gamma, che entrano nel programma Come Nuovo di proposte di seconda mano recenti, dal chilometraggio limitato, con assenza di danni e un piano di manutenzione rispettato. Questi criteri valgonoper la nuova offerta di modelli di fascia alta, ai quali vengono riservati le consuete condizioni e i servizi come assistenza stradale, coperture Rca, furto e incendio e riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria a un canone più vantaggioso, rispetto al nuovo, in media del 20 percento. Per esempio, un'Alfa Romeo Stelvio 2.2 Business è offerta, fino al 31 marzo 2023, se disponibile, per un noleggio di 36 mesi e 60.000 km, con un anticipo di 4.900 euro e canoni mensili da 349 euro, sempre Iva esclusa. Al pacchetto, che include l'accesso al sistema di ...

Al pacchetto, che include l'accesso al sistema di infomobilitàI - care per monitorare da remoto il veicolo, possono essere aggiunte ulteriori funzionalità, come la sostituzione pneumatici, la ...... Stellantis News Conanche il noleggio dell'si fa premium... ha ampliato la gamma della soluzione di noleggio a lungo termine destinata all'certificato, Come Nuovo, estendendola pure ai modelli della caratterizzazione premium. In questo modo, con...

Il nuovo programma di Leasys si chiama Come Nuovo Premium e, come dice il nome, è dedicato ai veicoli premium del Gruppo Stellantis ...Leasys, società che fa parte del gruppo Stellantis, ha annunciato nelle scorse ore di voler ampliare la gamma di Come Nuovo che offre il noleggio a lungo termine di auto usate. In pratica il servizio ...