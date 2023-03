Le possibili avversarie del Milan ai quarti di Champions League Brivido Bayern Monaco | speranza Benfica

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilsupera alla grande l’ostacolo Tottenham e vola aidi finale della2023, un traguardo che mancava da tempo ormai immemore per i rossoneri (dalla stagione 2011-12 con eliminazione in rimonta del Barcellona) e che, a questo punto, schiude orizzonti tutti da scrivere per la compagine allenata da mister Stefano Pioli. Anche se siamo solamente nella prima tranche dei match valevoli come ritorno degli ottavi di finale, si può già iniziare a fare un quadro della situazione sulle squadre che potranno essere sorteggiate dall’urna di Nyon, con la consapevolezza che il rischio di un derby italiano (e, perchè no,ese) si fa sempre più concreto. LE SQUADRE QUALIFICATE AIDI FINALE Chelsea...

Chi affronterà il Milan nei quarti di finale di Champions League 2022/2023 Tutte le possibili sfidanti nella fase ad eliminazione diretta.