‘Le parole sono ponti’: il convegno e le premiazioni (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiCava de Tirrenti (Sa) – Si è conclusa la X edizione del Concorso di scrittura creativa “Le parole sono Ponti”, organizzato dall’Amministrazione Servalli, Assessorato all’Istruzione e l’Assessorato alla Cultura, in memoria della docente e scrittrice cavese Elisabetta (Betty) Sabatino e rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi quinte), secondarie di primo e secondo grado del territorio di Cava de’ Tirreni. In questa edizione gli alunni hanno presentato elaborati sul tema scelto per quest’anno: “Quando si effonde nell’Amore per gli altri, l’io non è più solo ma più ampio e più ricco. Non ha nessun bisogno di chiamarsi e di sentirsi io, si sente noi e questa è la nostra ricchezza”, frase tratta dal saggio di Elisabetta Sabatino “L’idea di un dio, il volto di Dio” (2010), Prologo alle premiazione dei migliori elaborati ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiCava de Tirrenti (Sa) – Si è conclusa la X edizione del Concorso di scrittura creativa “LePonti”, organizzato dall’Amministrazione Servalli, Assessorato all’Istruzione e l’Assessorato alla Cultura, in memoria della docente e scrittrice cavese Elisabetta (Betty) Sabatino e rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi quinte), secondarie di primo e secondo grado del territorio di Cava de’ Tirreni. In questa edizione gli alunni hanno presentato elaborati sul tema scelto per quest’anno: “Quando si effonde nell’Amore per gli altri, l’io non è più solo ma più ampio e più ricco. Non ha nessun bisogno di chiamarsi e di sentirsi io, si sente noi e questa è la nostra ricchezza”, frase tratta dal saggio di Elisabetta Sabatino “L’idea di un dio, il volto di Dio” (2010), Prologo alle premiazione dei migliori elaborati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Le durissime parole della nostra @BaldinoVittoria in aula contro il Governo. Ascoltate ?? - chetempochefa : - Nella Giornata internazionale della donna condividiamo le parole di @lucianinalitti ???? #InternationalWomensDay… - matteosalvinimi : Ricordando le parole dell’immensa Oriana Fallaci, maestra di coraggio e libertà, donna che ha vissuto, sofferto, am… - CrCCC8 : RT @RaffaellaRegoli: @ProfMBassetti le parole “Che schifo!!” le riservi a se stesso e al conflitto di interesse con #Pfizer - MariaDeiPoveri : RT @imalexwyse: quando scopaio per voi in realtà sto scrivendo, le parole non mancano anche se non vede nessuno. Questo è l’unico modo che… -