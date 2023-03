Le pagelle di Tottenham-Milan 0-0 | continua il sogno per i rossoneri!

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo ledel match tra. Al New White Hart Lane i ragazzi di Stefano Pioli guadagnano il pass per le prime otto d’Europa. I rossoneri giocano una partita di altissimo livello, personalità e gioco incidono su un passaggio del turno fondamentale anche per le casse del club. Gli Spurs deludono tutti i pronostici giocando male e senza troppe idee. Si va verso la separazione con Antonio Conte. LediPrima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Tourpin 7 – Arbitraggio al limite dell’impeccabile per il fischietto francese, giusto il doppio giallo per Romero.delForster ...