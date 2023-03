Le pagelle di Bayern Monaco-PSG 2-0 | parigini eliminati

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, ilsi ripete eliminando una delle favorite principali di questa Champions League. Una notte magica per i bavaresi ancora imbattuti in questa edizione. La squadra guidata da Nagelsmann conduce alla grande la partita dando sempre l’impressione di essere in controllo, e di poter fare male da un momento all’altro. Con i primi 45? chiusi sullo 0-0, i teutonici hanno rifilato ben due reti agli avversari nella ripresa prima con l’ex Choupo-Moting, e alla fine con il contropiede finalizzato da Gnabry. Deludente la prova di un PSG quasi mai pericoloso, e incapace di reagire alla netta superiorità dei padroni di casa. Quinta eliminazione agli ottavi di finale negli ultimi sette anni nonostante mercati faraonici. Ecco ledi-PSG. Le ...