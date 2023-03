Le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria chiedono modifiche al nuovo Atto Aziendale della Asl (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle seguenti segreterie aziendali: Anaao-Assomed (dr Biagio Izzo), CIMO-FESMED (dr Emilio Tazza), CISL Medici (dr Rosanna Papa), FASSID-AUPI (dr Ermenegildo D’Angelis), FVM (dr Angelo Zerella) e UIL FPL (dr Pierluigi Vergineo). “Le scriventi OO.SS rendono noto di aver risposto all’invito del Direttore generale ASL dott Gennaro Volpe che, in occasione della presentazione dell’Atto programmatorio del 20 Febbraio ha auspicato la necessità di sinergia tra tutti gli Attori in campo per produrre la migliore organizzazione a vantaggio dei cittadini. L’impegno delle scriventi è quello di contemperare l’efficacia e l’efficienza dei percorsi assistenziali con i processi di innovazione organizzativa a tutela degli utenti e degli operatori per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle seguenti segreterie aziendali: Anaao-Assomed (dr Biagio Izzo), CIMO-FESMED (dr Emilio Tazza), CISL Medici (dr Rosanna Papa), FASSID-AUPI (dr Ermenegildo D’Angelis), FVM (dr Angelo Zerella) e UIL FPL (dr Pierluigi Vergineo). “Le scriventi OO.SS rendono noto di aver risposto all’invito del Direttore generale ASL dott Gennaro Volpe che, in occasionepresentazione dell’programmatorio del 20 Febbraio ha auspicato la necessità di sinergia tra tutti gliri in campo per produrre la migliore organizzazione a vantaggio dei cittadini. L’impegno delle scriventi è quello di contemperare l’efficacia e l’efficienza dei percorsi assistenziali con i processi di innovazione organizzativa a tutela degli utenti e degli operatori per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Comunque anche stavolta #hastatosalvini Bonaccini si era inventato le SARDINE per paura di perdere le regionali, a… - ultimora_pol : I #GD denunciano l’intervento della Polizia durante un’assemblea dell’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina,… - lucacapvt : @formulagiaestro ma negli ultimi 10 anni, perdonami, hai avuto una dirigenza che se ne è strafregata della Ferrari… - MauNi90 : @PassioneJuve Non ha mai dato e mai darà tanto potere manageriale a un allenatore ,Allegri avrà dato le indicazioni… - lucacapvt : @formulagiaestro il problema non sono gli uomini....non sono i mezzi tecnologici ( oggi fortunatamente al top ), ma… -