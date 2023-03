“Le maglie dell’Inter” raccoglie tutte le maglie indossate dall’Inter nei suoi 115 anni di storia. Nel giorno del compleanno nerazzurro l’evento nel cuore di Milano con il Vice President che ha incontrato i tifosi interisti (Di giovedì 9 marzo 2023) Festeggiare il compleanno della nostra Inter nella maniera più speciale. In occasione del 115° anniversario della fondazione del Club e in concomitanza con l’uscita del nuovo libro ufficiale “Le maglie dell’Inter”, il Vice President Javier Zanetti ha incontrato i tifosi nerazzurri all’Inter Store Milano. “Le maglie dell’Inter”, tutte le divise nerazzurre dal 1908 a oggi, è il volume ufficiale del Club edito da Giunti editore, rappresenta una vera e propria enciclopedia della maglia dell’Inter. Contiene oltre 1.000 riproduzioni accurate di maglie e circa 80 foto d’archivio, molte delle quali inedite. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Festeggiare ildella nostra Inter nella maniera più speciale. In occasione del 115°versario della fondazione del Club e in concomitanza con l’uscita del nuovo libro ufficiale “Le”, ilJavier Zanetti hanerazzurri all’Inter Store. “Le”,le divise nerazzurre dal 1908 a oggi, è il volume ufficiale del Club edito da Giunti editore, rappresenta una vera e propria enciclopedia della maglia. Contiene oltre 1.000 riproduzioni accurate die circa 80 foto d’archivio, molte delle quali inedite. ...

Tutte le maglie dell'Inter, l'incredibile storia di Francesco Ippolito: 'Iniziata con un bomber, ecco come Zenga mi ha tolto il sonno coi suoi ... Da ieri, infatti, è in vendita presso lo Store di San Babila il libro 'Le maglie dell'Inter', un'opera che ripercorre la storia di tutte le casacche che hanno rappresentato i nerazzurri.

Inter, 115 anni di storia in 5 indimenticabili vittorie ... "I nostri colori, le nostre maglie, la nostra città. Il 9 marzo ... Coppa dei Campioni (1964) Inter - Real Madrid 3 - 1 Data: 27 ...nerazzurri prima controllano i Blancos poi colpiscono poco prima dell'...

Scudetto dei rimpianti all'Inter, anche se il Milan fa peggio: la Juve ha più alibi A proposito di scudetto, quello vero, non si può negare che chi lo ha ancora sulle maglie, e cioè il Milan, è nella scia dell'Inter a livello di rimpianti, a maggior ragione dopo essere entrato tra ...