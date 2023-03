Le cose che non si notano negli stemmi sportivi (Di giovedì 9 marzo 2023) Almeno a prima vista: spesso dipende da chi guarda, altre volte c'è proprio bisogno di una spiegazione Leggi su ilpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Almeno a prima vista: spesso dipende da chi guarda, altre volte c'è proprio bisogno di una spiegazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Ancora post sessisti e omofobi di politici e scritte sui muri con la svastica contro Schlein. La destra vittimist… - putino : Al Bano delira: l’Ucraina non è mai stata sotto la “giurisdizione russa” (poi cosa diavolo significa?) e la NATO (d… - matteosalvinimi : “È ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pil… - potente_adoro : @spill___ Non so di che parli ma basta vedere quanto è stata male per capire il suo interesse. Ma sono d' accordiss… - ouuyaniris : A parte che per certe cose fa schifo è anche questione di rispetto, brutte scimmie sudicie che non siete altro -