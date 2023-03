Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Mourinho ha insultato gli under 14 della Lazio'. Polemiche dopo il derby delle giovanili: 'Diceva ai suoi di butta… - CalcioNews24 : Lazio, Derby a rischio per i tifosi dopo i cori antisemiti? - asromaliveit1 : Tanti i punti toccati da #Mourinho dopo #RomaRealSociedad: dalla prestazione di #ElShaarawy al #Derby con la #Lazio… - infoitsport : Roma, Mourinho 'snobba' il derby: 'Giocare contro il Milan o la Lazio è lo stesso' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Lazio, cori contro Napoli: aperto un fascicolo, possibili sanzioni per il derby -

Per me giocare con laè uguale a giocare con Milan o Juve, ma per questa città non lo è. Dobbiamo capirlo. Non voglio andare a San Sebastian e pensare che c'è ildue giorni dopo perché ...'Non parlo mai dopo la partita di andata, perché questo 2 - 0 è buono solo se non subiamo la rimonta al ritorno. Ora ci aspetta una settimana pericolosa, c'è il. Giocare contro laè come sfidare il Milan e la Juventus per me, ma non per la città". Lo ha detto l'allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 2 - 0 sulla Real Sociedad nell'..."Non parlo mai dopo la partita di andata, perché questo 2 - 0 è buono solo se non subiamo la rimonta al ritorno. Ora ci aspetta una settimana pericolosa, c'è il. Giocare contro laè come sfidare il Milan e la Juventus per me, ma non per la città". Così Josè Mourinho dopo la vittoria per 2 - 0 sulla Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale ...

Infortunio Immobile, derby a rischio. Il comunicato della Lazio RomaToday

Il tecnico giallorosso parla dopo il successo nella gara di andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad targato El Sharaawy e Kumbulla ...La Roma centra un'altra grande vittoria europea e supera la Real Sociedad all'Olimpico senza mai soffrire: la gioia di Mourinho in conferenza ...