Lazio | Cataldi vicino al rinnovo fino al 2028

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... machineste : @fbmaarket Cataldi 2028 lazzari 2027 posto fisso SS lazio - AllRoundLazio : ?? Danilo #Cataldi si legherà ai colori biancocelesti fino al 2028, firmando un contratto di cinque anni. Il calciat… - Lorenzo__Latino : #Lazio , in arrivo il rinnovo per Danilo #Cataldi : il centrocampista firmerà un contratto fino al 2028. - SSLazioOrg : RT @m_biancoceleste: Danilo Cataldi-Lazio 2028 ?????? @OfficialSSLazio - LeBombeDiVlad : ???? C’è l’accordo per il rinnovo di #Cataldi ?? Manca solo l’ufficialità della #Lazio #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Commenta per primo Danilosi lega quasi a vita ai colori biancocelesti. L'accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista dellaè stato trovato in questi giorni: la firma è attesa a breve. Prolungamento ...Commenta per primo Visita in Paideia oggi per Danilo. Il centrocampista dellasi è recato inc lcinica per sottoporsi ad alcuni accertamenti al ginocchio. Nella gara di ieri contro l'AZ ha subito un colpo nel primo tempo, rimediando una ...... labutta via una bella fetta di questa Conference che molti, a torto, considerano un peso ... meglio ricorrere a un lancione lungo), Milinkovic sbaglia il tocco per, difesa presa d'...

Lazio: rinnovo ad un passo per Cataldi Fantacalcio ®

Danilo Cataldi è pronto a legarsi a vita alla Lazio. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, è stata trovata l'intesa per il rinnovo ...Archiviata, almeno momentaneamente, il confronto con l'AZ Alkmaar, ora la Lazio si prepara per la prossima sfida. Sabato, davanti a oltre 3mila tifosi in trasferta, i biancocelesti saranno ...