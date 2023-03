Lavoro, oltre 11mila assunzioni: tutti i concorsi pubblici in scadenza a marzo (Di giovedì 9 marzo 2023) Per chi è alla ricerca di Lavoro, arrivano 11 mila assunzioni grazie ai concorsi pubblici: la scadenza è prevista a marzo Tra i molteplici problemi che attanagliano il nostro paese nell’ultimo periodo, non poteva mancare quello della disoccupazione. Soprattutto in questo periodo, sempre più persone hanno bisogno di un’occupazione. assunzioni pubbliche anche con licenza media-Ilovetrading.itAttualmente l‘inflazione ha messo in ginocchio l’Italia intera, perché i beni di prima necessità e anche i servizi sono aumentati mentre gli stipendi restano tali. A peggiorare la situazione è la nuova Legge di Bilancio decisa dall’attuale esecutivo con a capo Giorgia Meloni. Questa riguarda proprio il Reddito di Cittadinanza, che si avvia verso l’abolizione nel 2024. Ma per adesso ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 9 marzo 2023) Per chi è alla ricerca di, arrivano 11 milagrazie ai: laè prevista aTra i molteplici problemi che attanagliano il nostro paese nell’ultimo periodo, non poteva mancare quello della disoccupazione. Soprattutto in questo periodo, sempre più persone hanno bisogno di un’occupazione.pubbliche anche con licenza media-Ilovetrading.itAttualmente l‘inflazione ha messo in ginocchio l’Italia intera, perché i beni di prima necessità e anche i servizi sono aumentati mentre gli stipendi restano tali. A peggiorare la situazione è la nuova Legge di Bilancio decisa dall’attuale esecutivo con a capo Giorgia Meloni. Questa riguarda proprio il Reddito di Cittadinanza, che si avvia verso l’abolizione nel 2024. Ma per adesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeresaBellanova : Al ministro #Lollobrigida, che oggi interviene sul #decretoflussi, ricordo che in Italia vivono oltre 500mila… - matteosalvinimi : ...Nord a Sud e la tutela del settore automobilistico, ribadendo la necessità di proteggere la sostenibilità econom… - MCalcioNews : Lavoro, oltre 11mila assunzioni: tutti i concorsi pubblici in scadenza a marzo - 1fiorexme : RT @isainsolia: #8Marzo - a thread In Italia la differenza di stipendio tra uomini e donne è del 15%. Le donne, oltre ad essere sottopaga… - AndreM1g : @miluna Povero idiota, la lunga militanza fancazzista nei sindacati gli ha mandato in pappa il cervello: prova ad a… -