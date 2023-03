Lautaro Martinez lancia la sfida a Osimhen! Ora serve sbloccarsi in trasferta – CdS

(Di giovedì 9 marzo 2023)anche contro il Lecce ha confermato il suo momento straordinario, soprattutto dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina. L’attaccante ha confermato anche la seconda posizione nella classifica marcatori in Serie A dopo Victor Osimhen. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, ora serviràina partire da La Spezia. IN CLASSIFICA –vuole trasferire il sogno da poco realizzato con l’Argentina in quello con l‘Inter. L’attaccante ha le idee chiare sul presente ma anche sul futuro, e oltre a confermare il suo enorme talento è pronto a prendere in mano l’Inter e trascinarla da vero leader, cresciuto soprattutto anche a livello caratteriale. Contro il Lecce anche in soli 30 minuti in campo da subentrato, ha trovato la via del gol ...

'Inter, è il mio miglior momento in carriera. La fascia un orgoglio e per i compagni pronto a tutto, anche a giocare sul dolore'. FirmatoJavier, in arte El Toro, nuovo frontman, bomber e capitano in pectore della Beneamata di Inzaghi. Ai microfoni dell'emittente argentina Tyc Sports, che lo ha raggiunto ad Appiano per ...Commenta per primo, secondo Fichajes.net , è entrato nei radar del Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club di Via Della Liberazione valuta la star ...Ha segnato 17 gol in 35 partite in stagione con la maglia dell' Inter in tutte le competizioni, nove dei quali realizzati nel 2023 da campione del mondo con la sua Argentina.sta vivendo probabilmente il suo momento migliore in nerazzurro, come ha sottolineato lo stesso attaccante in un'intervista a TycSports . 'Il lavoro paga sempre - ha esordito il 'Toro'...

Non è il momento per avere distrazioni, ma quello di spingere sull'acceleratore per centrare gli obiettivi rimasti. E in questa logica di pensiero che l’Inter ha deciso di dare un segnale allo spoglia ...«Inter, è il mio miglior momento in carriera. La fascia un orgoglio e per i compagni pronto a tutto, anche a giocare sul dolore». Firmato Lautaro Javier Martinez, in arte El ...