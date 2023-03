Lautaro, la piccola Nina svela il nome del futuro fratellino (Di giovedì 9 marzo 2023) Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo sono in attesa del secondo figlio. La coppia ha svelato il nome del futuro figlio tramite una Instagram stories: ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023)Martinez e Augustina Gandolfo sono in attesa del secondo figlio. La coppia hato ildelfiglio tramite una Instagram stories: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIexDeI : RT @beppeinterista: Per l'ennesima volta è andato in scena l'anticalcio del vate pugliese, e questi che lo rivogliono a Milano..ma come caz… - beppeinterista : Per l'ennesima volta è andato in scena l'anticalcio del vate pugliese, e questi che lo rivogliono a Milano..ma come… - internewsit : RT @Sandro01167331: Chiacchierata con il grande Francesco Repice per @internewsit . Diversi i temi toccati: dal rendimento dell'#Inter a #L… - Sandro01167331 : Chiacchierata con il grande Francesco Repice per @internewsit . Diversi i temi toccati: dal rendimento dell'#Inter… -