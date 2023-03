Laura Pausini svela con quante persone ha fatto l’amore: “Allora non usavo il preservativo” (Di giovedì 9 marzo 2023) Laura Pausini ha svelato con quante persone ha fatto l’amore durante la trasmissione El Horminguero dove era ospite di Pablo Motos per presentare il suo nuovo singolo in uscita domani. La cantante specifica di essere stata a letto con solo tre uomini e che a quel tempo non usava il preservativo. Motos ha condotto un’intervista convenzionale alla Pausini, lasciandola parlare del suo nuovo successo. Poi però è stato il turno dei tanto temuti Trancas e Barrancas, si tratta di due simpatiche formiche con le voci di Juan Ibanez e Damian Molla che si propongono sempre di fare domande scomode alla fine del programma. Attraverso le loro ironiche domande riescono anche a strappare una rivelazione all’artista italiana, che alla risposta sul ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023)hato conhadurante la trasmissione El Horminguero dove era ospite di Pablo Motos per presentare il suo nuovo singolo in uscita domani. La cantante specifica di essere stata a letto con solo tre uomini e che a quel tempo non usava il. Motos ha condotto un’intervista convenzionale alla, lasciandola parlare del suo nuovo successo. Poi però è stato il turno dei tanto temuti Trancas e Barrancas, si tratta di due simpatiche formiche con le voci di Juan Ibanez e Damian Molla che si propongono sempre di fare domande scomode alla fine del programma. Attraverso le loro ironiche domande riescono anche a strappare una rivelazione all’artista italiana, che alla risposta sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Tre concerti in giro per il mondo in 24 ore per festeggiare i 30 anni della Solitudine. Oggi per @laurapausini è un… - AllMusicItalia : Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due c… - WARNERMUSICIT : ‘Un buon inizio’ / ‘Un buen inicio’ il nuovo singolo di Laura Pausini fuori ovunque il 10 Marzo! ??? Presalva ora:… - otroalvaro : @teleaudiencias Laura Pausini ?? - danieleDR6 : Ho scoperto il brano E Ritorno Da Te di Laura Pausini grazie a @Shazam. -