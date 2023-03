Laura Pausini senza filtri: “Tutti gli uomini con cui sono stata” (Di giovedì 9 marzo 2023) Partita dalla Romagna con furore, Laura Pausini in questi ormai trent’anni di carriera è diventata una delle cantanti più amate a livello mondiale e, oltre all’Italia, la sua è tra le voci più apprezzate anche nei paesi del Sud America e in Spagna. Non è quindi una sorpresa che la Pausini abbia deciso di presentare il suo nuovo singolo, Un buon inizio, anche in quel della Penisola Iberica dove nella trasmissione El Horminguero si è lasciata andare anche a confessioni a luci rosse. Laura Pausini: “Tutti gli uomini con cui sono stata” Il 2023 è l’anno che segna i primi tre decenni di carriera di Laura Pausini. La cantante romagnola ha in fatti esordito sul palco del Festival di Sanremo 1993 dove ha vinto ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 marzo 2023) Partita dalla Romagna con furore,in questi ormai trent’anni di carriera è diventata una delle cantanti più amate a livello mondiale e, oltre all’Italia, la sua è tra le voci più apprezzate anche nei paesi del Sud America e in Spagna. Non è quindi una sorpresa che laabbia deciso di presentare il suo nuovo singolo, Un buon inizio, anche in quel della Penisola Iberica dove nella trasmissione El Horminguero si è lasciata andare anche a confessioni a luci rosse.: “glicon cui” Il 2023 è l’anno che segna i primi tre decenni di carriera di. La cantante romagnola ha in fatti esordito sul palco del Festival di Sanremo 1993 dove ha vinto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Tre concerti in giro per il mondo in 24 ore per festeggiare i 30 anni della Solitudine. Oggi per @laurapausini è un… - AllMusicItalia : Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due c… - WARNERMUSICIT : ‘Un buon inizio’ / ‘Un buen inicio’ il nuovo singolo di Laura Pausini fuori ovunque il 10 Marzo! ??? Presalva ora:… - lp_fan_forum : Laura Pausini & Eros Ramazzotti - Dn_ArthurV : Amo esta canción; Il coraggio di andaré de Laura Pausini con Biagio Antinancci. -