Laura Pausini sarà ospite su Radio Number One per presentare il nuovo singolo "Un buon inizio" (Di giovedì 9 marzo 2023) Laura Pausini sarà ospite su Radio Number One. L'appuntamento è per mercoledì 15 marzo ai microfoni delle Donne al Volante, Liliana Russo e Katia De Rossi. Un grande onore, per Radio Number One, avere in diretta negli studi di Radio Number One di via Camozzi 9/11 a Bergamo un simbolo indiscusso del panorama della canzone italiana e internazionale. E insieme a Laura festeggeremo i suoi primi 30 anni di carriera, coronati dall'uscita del nuovo singolo Un buon inizio, disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione Radiofonica da venerdì 10 marzo. LA CARRIERA Dal 1993, dopo la vittoria del Festival di Sanremo con La

