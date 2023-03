L’ascesa di 777 Partners | una galassia sportiva in rampa di lancio

Leggi su zon

(Di giovedì 9 marzo 2023) Salita alle luci della ribalta in Italia grazie all’acquisizione del Genoa da Preziosi, la società d’investimento statunitense 777ha allargato i propri orizzonti calcistici a tal punto da diventare una presenza costante nei campionati di mezzo mondo. Il gruppo fondato da Joshua Wander e Steven Pasco, infatti, ha dato vita a partire dal 2015, anno della fondazione, ad un processo di graduale crescita e inserimento nel panorama calcistico globale. Il Genoa, infatti, è solo uno dei club che ladi 777ha inglobato nel corso degli ultimi anni. Un’ascesa rapidissima che ha portato la società ad acquistare quote di minoranza del Siviglia, per poi assicurarsi il controllo totale di società come la Red Star FC in Francia, lo storico Standard Liegi in Belgio, il Vasco da Gama in Brasile, il Melbourne Victory in ...