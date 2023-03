Las Vegas, autista Uber picchiato da 7 passeggeri a fine corsa | video (Di giovedì 9 marzo 2023) L'autista di Uber di Las Vegas viene aggredito violentemente da 7 passeggeri dopo essere arrivati a destinazione. Gli aggressori non volevano pagare la corsa. Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023) L'didi Lasviene aggredito violentemente da 7dopo essere arrivati a destinazione. Gli aggressori non volevano pagare la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imnotmartina_ : -esibiva negli strip club di Las Vegas quando non aveva nemmeno 18 anni e usava documenti falsi. - LaTruffa : RT @Wu_Ming_Foundt: @Lorenzo_Vianini Zeppellini è stato arrestato a Las Vegas nel 2016, per frode e riciclaggio di denaro sporco. Qui tutto… - nervousMarika : @imfalljngforyou I WANT THAT che poi pensandoci buddie poker - undercover è praticamente similare si chenford quan… - meccanica_plus : #Digitalizzazione, propulsori ibridi ed elettrici, #IoT e #AI, l’industria navale naviga nelle acque di Industria 4… - mianotour : Stati Uniti dell'Ovest Tour guidato in lingua italiana. 13 Giorni / 12 Notti Un tour che vi porterà alla scoperta d… -