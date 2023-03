L’arbitro Serra deferito dalla Procura Figc per l’affaire Mourinho (Di giovedì 9 marzo 2023) La Procura Figc ha annunciato il deferimento delL’arbitro Marco Serra che era quarto uomo in Cremonese-Roma. Adesso L’arbitro ha cinque giorni di tempo per presentare la propria memoria difensiva o chiedere un interrogatorio, dopodiché il deferimento sarà ufficiale e comincerà il processo. Serra rischia grosso, anche la fine della sua carriera. L’indagine della Procura guidata da Giuseppe Chinè era scattata dopo le dichiarazioni di Mourinho che aveva denunciato di essere stato offeso da Serra. La Procura Figc ha notificato l’atto a Serra. Scrive la Gazzetta che la Procura Figc gli ha contestato la violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Laha annunciato il deferimento delMarcoche era quarto uomo in Cremonese-Roma. Adessoha cinque giorni di tempo per presentare la propria memoria difensiva o chiedere un interrogatorio, dopodiché il deferimento sarà ufficiale e comincerà il processo.rischia grosso, anche la fine della sua carriera. L’indagine dellaguidata da Giuseppe Chinè era scattata dopo le dichiarazioni diche aveva denunciato di essere stato offeso da. Laha notificato l’atto a. Scrive la Gazzetta che lagli ha contestato la violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite con #Mourinho, la Procura #Figc comunica al quarto uomo Marco #Serra il suo deferimento per violazione arti… - capuanogio : La Procura #Figc ha chiesto il deferimento per l’arbitro #Serra dopo la chiusura dell’indagine sullo scontro con #Mourinho in #CremoneseRoma - pisto_gol : L’arbitro #Serra, autorizzato (?) a parlare dell’episodio che ha riguardato #JMourinho, sceglie #LeJene per divulga… - Emanuel70123144 : RT @capuanogio: La Procura #Figc ha chiesto il deferimento per l’arbitro #Serra dopo la chiusura dell’indagine sullo scontro con #Mourinho… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA | Rischio deferimento per l'arbitro #Serra dopo la lite con #Mourinho in @USCremonese-@OfficialASRoma -

Lite con Mourinho, indagini chiuse: rischio deferimento per l'arbitro Serra La Procura Figc ha notificato l'avviso di conclusioni delle indagini all' arbitro Marco Serra , annunciando il suo deferimento dopo la lite con Mourinho in Cremonese - Roma . L'indagine della procura guidata da Giuseppe Chinè era ... Lite Mourinho - Serra: la Procura Figc ha annunciato il deferimento all'arbitro Un errore del quale lo stesso Serra si era scusato. A distanza di quasi un mese l'arbitro tornò a dirigere una partita 'retrocedendo' in Serie B per Perugia - Frosinone, ma in Serie A non c'è più ... Serra deferito: arriva la sanzione per l'arbitro dopo il caso Mourinho L'arbitro Serra è stato deferito per il caso Mourinho: arriva la decisione del Procuratore Federale Giuseppe Chinè Secondo quanto riferisce l'ANSA, la Procura Figc ha notificato l'avviso di concluse ... La Procura Figc ha notificato'avviso di conclusioni delle indagini all'Marco, annunciando il suo deferimento dopo la lite con Mourinho in Cremonese - Roma .'indagine della procura guidata da Giuseppe Chinè era ...Un errore del quale lo stessosi era scusato. A distanza di quasi un mesetornò a dirigere una partita 'retrocedendo' in Serie B per Perugia - Frosinone, ma in Serie A non c'è più ...è stato deferito per il caso Mourinho: arriva la decisione del Procuratore Federale Giuseppe Chinè Secondo quanto riferisce'ANSA, la Procura Figc ha notificato'avviso di concluse ... Lite con Mourinho, da procura Figc arriva l’avviso di deferimento per l’arbitro Serra La Gazzetta dello Sport