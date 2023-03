L’antipatica scoperta di essere narcolettico mentre sei sulle montagne russe

Leggi su linkiesta

«L'hai detto, segna otto punti!» «Cos'avrei detto? Non fare il furbo con me. Non ho detto nulla di sbagliato e non devo segnare nessun punto. Sei tu che schiumi di rabbia perché sei secondo in classifica…» Al termine di questa frase, pronunciata con stizza eccessiva contro l'agente Portanova, Cavallito si rivolse a Gozzi. «Dai, tu sei testimone, cos'avrei detto che rientri nella lista?» Gozzi, che sembrava immerso in carte importantissime, alzò la testa, come sorpreso, si stropicciò gli occhi e formulò la risposta che tutti si aspettavano. Era l'ultimo al mondo al quale si potesse chiedere ditestimone di qualcosa. Aveva sempre nella manica il suo asso, quello che sfoderava al momento giusto, e nessuno, neanche il commissario, riusciva a capire se, in quel momento, dicesse la verità oppure no. Infatti, puntuale come la Tari, arrivò la sua risposta: «Non so di ...