Lanci di peluche contro le auto blindate | l’accoglienza di Cutro all’arrivo di Meloni e dei suoi ministri – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 marzo 2023) Pupazzi eatiledel governo. È questariservata a Giorgiae aidel suo governo al loro arrivo a. Nella sala consiliare del piccolo comune del crotonese, si sta svolgendo in queste ore il consiglio dei. Una location d’eccezione, scelta dalla premier per omaggiare le vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio in cui hanno perso la vita almeno una settantina di migranti.e isono arrivati aintorno alle 16 e, ad attenderli, hanno trovato un centinaio di manifestanti, che si sono radunati davanti al municipio intonando slogan ...