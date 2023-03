Lampedusa | sbarchi da record | 1 175 clandestini in 24 ore

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Anuovo boom di, nuova esplosione di. Come riporta l’Ansa, i numeri hanno raggiunto uninvidiabile. Tornando pure a concentrarsi sui “tradizionali” approdi, dopo i presunti “ostacoli” del governo ad Ong e affini, forzati a muoversi verso porti più lontani., nuovodiL’isola diregistra un nuovodie lo fa nel tempo di appena una giornata. Altri 705sono giunti sull’isola, successivamente a 17avvenuti dalla mezzanotte in avanti. Ai quali si aggiungono 13 barchini di ieri che trasportavano 470 persone. La somma fa il totale, come si suol dire, e quest’ultimo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Intanto, nel Sud profondo, l'invasione continua - fe1982Fefe : RT @IlPrimatoN: Intanto, nel Sud profondo, l'invasione continua - iISud24 : Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: 1.175 persone in 24 ore #9marzo #migranti #attualità #lampedusa - IlPrimatoN : Intanto, nel Sud profondo, l'invasione continua - EleanaElefante : RT @Radio1Rai: ??#Lampedusa Raffica di sbarchi nelle ultime 24 ore. Arrivati nella notte 705 migranti. Ieri soccorsi in 470 su 13 barchini h… -

Sono 705 i migranti che, dopo 17a partire dalla mezzanotte, sono giunti a. Ieri, con 13 barchini, sono stati soccorse invece 470 persone. Nel giro di circa 24 ore sono dunque sbarcati in oltre 1.100, compresi ...Come ricostruisce 'Quotidiano di Sicilia', glisono ripresi dopo un breve periodo di pausa dovuto alle condizioni meteo critiche. Le proteste per la tragedia di Crotone. Dopo la ...È di queste ore la notizia della ripresa deglidi migranti a. Sono già oltre 100 le persone che sono arrivate sull'isola nelle ultime ore, come avevamo previsto alcuni giorni fa quando avevamo intercettato i messaggi dei ...

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa: la verità sui migranti arrivati nelle ultime ore ilGiornale.it

Raffica di arrivi a Lampedusa: 705 migranti sono giunti sull'isola siciliana, dopo 17 sbarchi a partire dalla mezzanotte. Mercoledì, con 13 barchini, sono state soccorse invece 470 persone. Nel giro d ...C’è anche un cadavere tra i migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie sono decine gli approdi registrati nelle ultime ore con l’hotspot arrivato ad ospitare oltre 1.300 ...