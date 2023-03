Lampedusa, nuovo naufragio. In cinque al poliambulatorio (Di giovedì 9 marzo 2023) Un barchino di sei metri è affondato ieri a poche miglia da Lampedusa. A bordo c’erano 38 persone, finite in mare. Tutte sono state soccorse dalle motovedette di guardia costiera first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 marzo 2023) Un barchino di sei metri è affondato ieri a poche miglia da. A bordo c’erano 38 persone, finite in mare. Tutte sono state soccorse dalle motovedette di guardia costiera first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaktelesud : Collegamenti isole minori, a Palermo nascerà un nuovo traghetto per Lampedusa e Pantelleria #Attualità… - lignobile63 : @todorov_denis @valy_s Beh mi sembra che anche il PD non scherzi eh?? Anzi, credo che il nuovo/vecchio gatekeeper s… - RetweetPalermo : RT @FocuSicilia: Aggiudicata a #Fincantieri la costruzione di una nuova #nave (Ropax Classe A) per le tratte tra la #Sicilia, #Lampedusa e… - Brizioful : @LegaSalvini Ma, restando nella vostra logica, come è che ora con centinaia di sbarchi ogni giorno, il ministro del… - FocuSicilia : Aggiudicata a #Fincantieri la costruzione di una nuova #nave (Ropax Classe A) per le tratte tra la #Sicilia,… -