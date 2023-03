Lampedusa, 17 sbarchi di migranti in poche ore. Hotspot al limite, oltre mille ospiti. Recuperato il corpo di una donna (Di giovedì 9 marzo 2023) Diciassette sbarchi di migranti in poche ore a Lampedusa dove, durante la notte, sono approdati in 705. Si aggiungono ai 470 soccorsi ieri a bordo di 13 barchini. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Liberia e Gambia e di essere partiti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Diciassettediinore adove, durante la notte, sono approdati in 705. Si aggiungono ai 470 soccorsi ieri a bordo di 13 barchini. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Liberia e Gambia e di essere partiti ... TAG24.

