“L’amministrazione Usa pensa di ripristinare l’obbligo di detenzione per i migranti illegali”: è l’ultimo tradimento di Joe Biden agli elettori (Di giovedì 9 marzo 2023) L’amministrazione Biden sta considerando la possibilità di ripristinare l’obbligo di detenzione per le famiglie che varcano illegalmente la frontiera con il Messico. Non ci sono conferme in merito – “Non vi dico né sì né no”, ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre – ma la notizia è stata fatta filtrare ai media americani da fonti della Homeland Security che stanno lavorando al piano. Si tratterebbe di un clamoroso voltafaccia da parte di Joe Biden, che in campagna elettorale nel 2020 aveva detto che “i bambini devono essere immediatamente rilasciati dalle strutture di detenzione insieme alle loro famiglie”. Di fronte all’aumento considerevole di arrivi alla frontiera e alla scadenza, il prossimo 11 maggio, di una misura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)sta considerando la possibilità didiper le famiglie che varcano illegalmente la frontiera con il Messico. Non ci sono conferme in merito – “Non vi dico né sì né no”, ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre – ma la notizia è stata fatta filtrare ai media americani da fonti della Homeland Security che stanno lavorando al piano. Si tratterebbe di un clamoroso voltafaccia da parte di Joe, che in campagna elettorale nel 2020 aveva detto che “i bambini devono essere immediatamente rilasciati dalle strutture diinsieme alle loro famiglie”. Di fronte all’aumento considerevole di arrivi alla frontiera e alla scadenza, il prossimo 11 maggio, di una misura ...

