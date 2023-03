L’aeroporto di Orio si prepara ad accogliere i partecipanti alla Bgy Airport Granfondo (Di giovedì 9 marzo 2023) Orio al Serio. A due mesi dallo svolgimento della BGY Airport Granfondo, in programma domenica 14 maggio 2023 con partenza e arrivo nel cuore della città di Bergamo, L’aeroporto di Milano Bergamo si prepara ad accogliere i partecipanti alla manifestazione per cicloamatori provenienti da uno dei 39 Paesi serviti con voli diretti. Gli iscritti alla BGY Airport Granfondo potranno fruire dei servizi offerti dal primo aeroporto Bike Friendly a livello europeo e in particolare della bike room, situata nell’area arrivi dell’aerostazione, allestita per l’assistenza tecnica e logistica. La tradizionale Gran Fondo, appuntamento primaverile che da più di 25 anni richiama sulle strade bergamasche cicloamatori da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023)al Serio. A due mesi dallo svolgimento della BGY, in programma domenica 14 maggio 2023 con partenza e arrivo nel cuore della città di Bergamo,di Milano Bergamo siadmanifestazione per cicloamatori provenienti da uno dei 39 Paesi serviti con voli diretti. Gli iscrittiBGYpotranno fruire dei servizi offerti dal primo aeroporto Bike Friendly a livello europeo e in particolare della bike room, situata nell’area arrivi dell’aerostazione, allestita per l’assistenza tecnica e logistica. La tradizionale Gran Fondo, appuntamento primaverile che da più di 25 anni richiama sulle strade bergamasche cicloamatori da ...

