(Di giovedì 9 marzo 2023)– “ha celebrato l’8 marzo con un evento che ha rilanciato la necessità di non abbassare la guardia nei confronti del tragico fenomeno dei femminicidi. Dall’inizio dell’anno sono state già uccise 21 donne, una strage contro cui anche le istituzioni locali hanno il dovere di scendere in campo con iniziative di sensibilizzazione”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando è intervenuto all’incontro “: una tavolozza di colori” che ha richiamato oltre cento persone nella sala conferenze di via Odescalchi a. “Ringraziamo – ha aggiunto il Sindaco – la delegata alla tutela delle donne vittime di violenza, Lucia Cordeschi, la delegata all’arte, Felicia Caggianelli ed il delegato alle politiche sociali, Fiovo Bitti, che hanno organizzato un’iniziativa dal duplice valore. Oltre a richiamare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardoagresti : Carnevale all’istituto “Melone” di Ladispoli: una lunga festa per tutti gli allievi -

8 marzo: domani presso i consultori di Cerveteri ela presentazione dei nuovi 'Can primi mesi' In occasione delladella donna, i consultori di Cerveteri epresenteranno i nuovi 'Can Primi Mesi' , ovvero i corsi di accompagnamento alla nascita. Non solo, sarà anche l'occasione per attivare il ...Poste Italiane celebra ladella Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per ogni ...negli uffici postali con sportello filatelico di Civitavecchia e, ...In occasione delladella Donna, mercoledì 8 marzo, dalle ore 16,00, presso la sala conferenze di via Odescalchi 77 a, si svolgerà l'evento "Donna: una tavolozza di colori".

Ladispoli, Festa della Donna celebrata all'insegna dell'arte Il Faro online

Tantissime le iniziative in programma su tutto il territorio per celebrare la “Festa della Donna”, domani mercoledì 8 marzo 2023. Ladispoli celebrerà l’otto marzo con un evento che vuole coniugare le ...Arriva il derby della via Aurelia: Cerveteri e Ladispoli sperano di giocare con i tifosi al Galli - Il derby tra Cerveteri e Ladispoli non è una sfida qualunque. È una sfida sociale e culturale, che..