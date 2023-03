La VPN Google è ora gratis per molti | come funziona

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ottima notizia è quella di oggi per chi ha sempre desiderato avere una VPNe si è lasciato sempre frenare dalla spesa che questo servizio comportava. Proprio l’azienda di Mountain View ha comunicato in queste ore che il plus sarà garantito, in maniera del tutto gratuita, per un numero decisamente importante di suoi clienti. Vediamo dunque per chi e a quali condizioni. Novità importanti La VPN (Virtual Private Network, ossia Rete Privata Virtuale) permette di navigare online da PC e da smartphone in maniera del tutto criptata, a beneficio della propria sicurezza. Fino a questo momento, il servizio era dato “in omaggio” a chiunque aveva un servizio di cloud storageOne, ma solo Premium da 2 TB (9,99 euro al mese) o da 5 TB (24,99 euro al mese). La novità di queste ore è invece che tutti coloro che hanno un abbonamento di base da soli ...

Sinora c'erano solo due modi per utilizzare la VPN di Google, cioè per usufruire della protezione supplementare offerta da una Virtual private Network quando si naviga online, sia dallo smartphone sia dal computer. La seconda novità importante riguarda l'estensione dell'accesso VPN per tutti i piani Google One, a partire da quello basic che ha un costo di 1,99 Dollari al mese. Google si prepara a estendere il servizio VPN di Google One per tutti gli utenti iscritti al piano, e non solo a quelli più premium.

Novità interessante anche per l'Italia: per ottenere la protezione supplementare è sufficiente attivare il piano Google One più economico.