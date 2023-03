La VPN di Google è (quasi) gratis per tutti: che cos’è e come attivarla (Di giovedì 9 marzo 2023) Novità interessante anche per l’Italia: per ottenere la protezione supplementare è sufficiente attivare il piano Google One più economico, quello da 1,99 euro al mese Leggi su repubblica (Di giovedì 9 marzo 2023) Novità interessante anche per l’Italia: per ottenere la protezione supplementare è sufficiente attivare il pianoOne più economico, quello da 1,99 euro al mese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Google One: VPN ora inclusa nel piano da 1.99€ con 100BG di spazio - Ginu_x : Hanno appena saputo della VPN inclusa in Google One ;) - tariffando : Se vi serve una VPN e la volete super economica, beh, Google ora la include con il piano da 1.99€ e vi offre pure 1… - infoitscienza : Un prezzo mai visto per Google VPN, una rivoluzione per rimanere anonimi e navigare sicuri - infoitscienza : Google rilascia la propria VPN, disponibile per (quasi) tutti i piani -