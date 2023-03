La Turchia usa i migranti come arma di ricatto con l'Europa (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo l'accordo siglato nel 2016, la Turchia ha ottenuto dall'Ue più di sei miliardi di euro per fermare la rotta balcanica, ma ha sempre usato i migranti come arma impropria di ricatto nei confronti dell'Europa. Da più di un anno, dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan e la mancata stabilizzazione della crisi siriana, le politiche di respingimento operate dalla Grecia hanno alimentato i traffici degli scafisti sulla rotta ionica: nel 2022 in Calabria e in Puglia si sono registrati 18 mila arrivi, con un 108% in più, all'inizio del 2023 gli sbarchi lungo questa tratta sono già aumentati del 164% e dopo il disastroso terremoto di febbraio in Turchia e Siria c'è da aspettarsi un nuovo aumento esponenziale dei flussi migratori. Più che un'emergenza, dunque, un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo l'accordo siglato nel 2016, laha ottenuto dall'Ue più di sei miliardi di euro per fermare la rotta balcanica, ma ha sempre usato iimpropria dinei confronti dell'. Da più di un anno, dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan e la mancata stabilizzazione della crisi siriana, le politiche di respingimento operate dalla Grecia hanno alimentato i traffici degli scafisti sulla rotta ionica: nel 2022 in Calabria e in Puglia si sono registrati 18 mila arrivi, con un 108% in più, all'inizio del 2023 gli sbarchi lungo questa tratta sono già aumentati del 164% e dopo il disastroso terremoto di febbraio ine Siria c'è da aspettarsi un nuovo aumento esponenziale dei flussi migratori. Più che un'emergenza, dunque, un ...

