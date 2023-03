La tua faccia | Svastica e insulti contro la Schlein

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' [di Alessio Campana] - fedeperaz : RT @lisameyerildra1: Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' Quelli del governo Meloni che hanno s… - direpuntoit : A #Viterbo svastica contro #EllySchlein. Solidarietà del mondo politico, da #Meloni a #Larussa. - terzodeboccio : RT @Simona_Manzini: Comparsa una scritta a Viterbo: 'Schlein... La tua faccia è già un macabro destino' + svastica. Un affettuoso benvenuto… - pezzoditetris : ennesima polemica sul pongo amiciano mi sento di dire che il pongo può anche far apparire la tua faccia sul maxi-sc… -

Immediata la condanna del mondo politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Atto vergognoso e ...Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. "Schlein laè già un macabro destino", è stato scritto sopra una svastica. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli autori.Una svastica accompagnata da una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein : 'Laè già un macabro destino', si legge su un muro in via delle Fortezze. Immediato il commento di sdegno di Ignazio La Russa : 'Condanno con forza quanto avvenuto a Viterbo - ha detto il ...

«Schlein la tua faccia è già un macabro destino». L'inquietante scritta con svastica a Viterbo. La condanna di Meloni Open

Immediata la condanna del mondo politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Atto vergognoso e indegno" ...Un svastica con la scritta 'Schlein, la la tua faccia è già un macabro destino' è apparsa sul muro in via della Fortezza a Viterbo. La denuncia arriva dal Pd ...