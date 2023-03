La torta allo yogurt, con mele e noci. Solo 200 calorie! (Di giovedì 9 marzo 2023) La mattina a colazione, soprattutto quando andiamo di fretta, non fa certo dispiacere trovare un bel dolcetto sostanzioso da inzuppare nel caffellatte. Ebbene, la torta mele noci e yogurt che ti proponiamo qui di seguito fa proprio al caso nostro. È buona, è sostanziosa, non pesa troppo sulla bilancia: Solo 200 calorie (sempre che ci si limiti a una sola fetta…). Ecco qui la ricetta. Gli ingredienti Per dieci porzioni occorrono: 340 grammi di farina; 200 millilitri di latte; 250 millilitri di yogurt al naturale; 4 uova; 100 grammi di stevia oppure due etti di zucchero semolato; 10 grammi di lievito in polvere; 5 grammi di vanillina; 3 grammi di bicarbonato. Per guarnire: 50 grammi di noci macinate; tre o quattro mele con la buccia; quanto basta di ... Leggi su donnaup (Di giovedì 9 marzo 2023) La mattina a colazione, soprattutto quando andiamo di fretta, non fa certo dispiacere trovare un bel dolcetto sostanzioso da inzuppare nel caffellatte. Ebbene, lache ti proponiamo qui di seguito fa proprio al caso nostro. È buona, è sostanziosa, non pesa troppo sulla bilancia:200 calorie (sempre che ci si limiti a una sola fetta…). Ecco qui la ricetta. Gli ingredienti Per dieci porzioni occorrono: 340 grammi di farina; 200 millilitri di latte; 250 millilitri dial naturale; 4 uova; 100 grammi di stevia oppure due etti di zucchero semolato; 10 grammi di lievito in polvere; 5 grammi di vanillina; 3 grammi di bicarbonato. Per guarnire: 50 grammi dimacinate; tre o quattrocon la buccia; quanto basta di ...

