“La terra dei figli”, il nuovo libro di Zecchi per un’ideologia della nuova destra italiana (che fa a fette la fede nella scienza) (Di giovedì 9 marzo 2023) È un libro di antinomie La terra dei figli (sottotitolo: nuovo sillabario per la rinascita culturale di Stefano Zecchi, edizioni Signs Publishing). Di antinomie e di contrasti, di distanze e di illuminazioni. Di uno iato filosofico profondo che si riverbera su più piani del pensiero e che vive nell’exemplum, e dell’exemplum respira (ancora) per contrasto. Un saggio estetico politico che diventa, oltretutto, manifesto e sudario di un’ideologia della nuova destra italiana che trova un’antica e lontana continuità ben più con un Novalis che con il solito santino evoliano. Intanto è proprio nel più pregnante sottotitolo che il saggio si rifà ad una futura “rinascita culturale” (richiamo quantomeno diretto al gruppo ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) È undi antinomie Ladei(sottotitolo:sillabario per la rinascita culturale di Stefano, edizioni Signs Publishing). Di antinomie e di contrasti, di distanze e di illuminazioni. Di uno iato filosofico profondo che si riverbera su più piani del pensiero e che vive nell’exemplum, e dell’exemplum respira (ancora) per contrasto. Un saggio estetico politico che diventa, oltretutto, manifesto e sudario diche trova un’antica e lontana continuità ben più con un Novalis che con il solito santino evoliano. Intanto è proprio nel più pregnante sottotitolo che il saggio si rifà ad una futura “rinascita culturale” (richiamo quantomeno diretto al gruppo ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Crotone, atteso trasferimento delle salme a Bologna: i familiari dei superstiti si sdraiano per terra davanti alla… - beppe_grillo : Le “imprese-vampiro” dell’industria e della #finanza espropriano gli spazi vitali delle collettività. Negli ultimi… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani 9 marzo, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro (KR). Al te… - Crieemma : @ritadallachiesa @LAlimini76 Non è una festa, anche perché c’è ben poco da festeggiare, non solo negli inferni in t… - FQMagazineit : “La terra dei figli”, il nuovo libro di Zecchi per un’ideologia della nuova destra italiana (che fa a fette la fede… -