La Sirenetta | un nuovo poster e il trailer in arrivo

(Di giovedì 9 marzo 2023) La, une un annuncio: ildebutterà durante gli Oscar! Accompagnato dalle mille, forse inevitabili polemiche, il cammino del live-action de Laprosegue comunque secondo programma: il film con Halle Bailey nel ruolo di Ariel dovrebbe fare il suo esordio il prossimo maggio e la Disney sta svelando poco a poco i dettagli della produzione. In particolare è uscito, sul canale Twitter del film, unche ritrae la protagonista seduta su uno scoglio. Finora è comunque decisamente poco quello che Disney ha deciso di mostrarci in attesa del primoufficiale. Primodel quale tuttavia si conosce la data di uscita, e anche l’occasione: la cerimonia degli Oscar 2023. La ...

la, ilposter del film approfondimento La, Halle Bailey mostra la nuova bambola di Ariel Halle Bailey sarà Ariel , una delle principesse Disney più famose di sempre, per ...Potete vedere l'immagine della figure qua sotto: LEGGI " La: il vero problema non è la pelle di Ariel, ma che non si parla abbastanza della coda NelLa, Halle Bailey ...Durante la notte degli Oscar, nelle prime ore di lunedì, verrà mostrato il trailer ufficiale del live action de La ...

La Sirenetta - Nuovo trailer in arrivo durante gli Oscar MegaNerd

È stato pubblicato tramite Twitter un nuovo poster del film La Sirenetta della Disney che mostra Ariel nel suo habitat naturale.L’attrice ha mostrato il poster rivelando anche l’uscita del trailer durante gli Academy Awards Halle Bailey sarà la protagonista de La Sirenetta, la pellicola Disney in arrivo nelle sale cinematograf ...