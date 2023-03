La sirenetta | l’uscita del trailer del remake svelata in un poster

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo aver visto un primo sguardo lo scorso settembre con il teaser, la Disney è pronta a rilasciare ilufficiale de Lalive action/CGI dell’omonimo film d’animazione Disney del 1989 e basato sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Con unapparso in queste ore sul profilo Twitter della Disney, è stata annunciata la data d’uscita deldel film: domenica 12 marzo durante la cerimonia degli Oscar 2023! Check out the newfor Disney's #TheLittleMermaid and see the officialdebut during the #Oscars this Sunday on ABC! pic.twitter.com/ygY0cGNZTT — Disney (@Disney) March 8, 2023 Diretto da Rob Marshall e prodotto dalla Walt Disney Pictures, Laè l’amata storia di ...