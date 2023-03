La signora Aurora operata di cancro al seno a 100 anni all’ospedale di Marcianise (Di giovedì 9 marzo 2023) La signora Aurora Cucciolla ha compiuto 100 anni il 31 gennaio 2023. Nelle settimane successive al grande traguardo, però, le è stata diagnostica una patologia mammaria oncologica. Un caso particolare, vista l’età, ma subito trattato dai sanitari dell’ospedale “Anastasia Guerriero” di Marcianise. La centenaria di Capodrise, nel Casertano, è già pronta quindi per tornare a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 marzo 2023) LaCucciolla ha compiuto 100il 31 gennaio 2023. Nelle settimane successive al grande traguardo, però, le è stata diagnostica una patologia mammaria oncologica. Un caso particolare, vista l’età, ma subito trattato dai sanitari dell’ospedale “Anastasia Guerriero” di. La centenaria di Capodrise, nel Casertano, è già pronta quindi per tornare a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianrenda : #uominiedonne gran classe ed educazione di quella bulla di Tina. Maleducata come pochi ed Aurora è stata fin troppo… - AngottiAnnamari : Sono basita dalla cattiveria di Aurora. Provo disprezzo per la redazione che l’ha fatta tornare nel programma???? La… - roseflow__ : 8 albums to get to know me Definitely Maybe - Oasis Anima Latina - Battisti Di Vizi Di Forma Virtù - Dargen D'Amic… - 1282Ugo : @uominiedonne Che miserabile il fallito gianni che vomita odio sul ragazzo dopo avere ricominciato a bullizzare la… - aurora_pianese : RT @RobertoMerlino1: @SusannaCeccardi Signora, ho lavorato 39 anni nel Settore Automotive. Questo suo tweet racchiude FALSITÀ e PROPAGANDA… -