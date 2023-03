La siccità c'è ma non spaventa la Franciacorta (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - C'è la siccità e mancano quelle riserve di acqua che venivano assicurate dalle nevicate in montagna. Pure queste sparite. Eppure il bicchiere è mezzo pieno, per Mario Falcetti, nel Cda del Consorzio Franciacorta (3.241 ettari di vigneto, il 79,9% Chardonnay, 124 cantine, 20,2 milioni di bottiglie vendute) con delega alla ricerca e sviluppo, e direttore dell'azienda Quadra. Il suo non è un generico atteggiamento ottimistico, si basa su tutta una serie di considerazioni e raffronti di dati storici raccolti dai climatologici. Che vanno a ridimensionare il 2022 che, sebbene in Franciacorta si sia chiuso con un calo del 20% della produzione, non è stato un anno da record: “né da un punto di vista termico né da un punto di vista pluviometrico”. Peggio fu “il 2017, in cui le precipitazioni toccarono il minimo storico”. Per il 2023, al ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - C'è lae mancano quelle riserve di acqua che venivano assicurate dalle nevicate in montagna. Pure queste sparite. Eppure il bicchiere è mezzo pieno, per Mario Falcetti, nel Cda del Consorzio(3.241 ettari di vigneto, il 79,9% Chardonnay, 124 cantine, 20,2 milioni di bottiglie vendute) con delega alla ricerca e sviluppo, e direttore dell'azienda Quadra. Il suo non è un generico atteggiamento ottimistico, si basa su tutta una serie di considerazioni e raffronti di dati storici raccolti dai climatologici. Che vanno a ridimensionare il 2022 che, sebbene insi sia chiuso con un calo del 20% della produzione, non è stato un anno da record: “né da un punto di vista termico né da un punto di vista pluviometrico”. Peggio fu “il 2017, in cui le precipitazioni toccarono il minimo storico”. Per il 2023, al ...

