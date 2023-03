La sfida al sistema di Rosa Oliva: 'Così lottai per tutte le lavoratrici' (Di giovedì 9 marzo 2023) Il suo ricorso contro la candidatura a prefetto rifiutata aprì al mondo femminile le porte dei concorsi pubblici. 'Quel bando era anticostituzionale, perciò vinsi. Ma la strada per colmare il divario ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il suo ricorso contro la candidatura a prefetto rifiutata aprì al mondo femminile le porte dei concorsi pubblici. 'Quel bando era anticostituzionale, perciò vinsi. Ma la strada per colmare il divario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valter14032653 : RT @ilmanifesto: 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane, contro un «sistema patriarcale e capitalista» che non sarà la prima pre… - FilippoZingone : RT @ilmanifesto: 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane, contro un «sistema patriarcale e capitalista» che non sarà la prima pre… - LuigiBertaccin1 : RT @ilmanifesto: 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane, contro un «sistema patriarcale e capitalista» che non sarà la prima pre… - rosdefilippis : RT @ilmanifesto: 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane, contro un «sistema patriarcale e capitalista» che non sarà la prima pre… - donadiomaria : RT @ilmanifesto: 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane, contro un «sistema patriarcale e capitalista» che non sarà la prima pre… -