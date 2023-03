La Serie A dipende sempre più dal credito, si salvano solo Napoli, Atalanta e Fiorentina (Gazzetta) (Di giovedì 9 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca al massimo campionato italiano. La Serie A ha chiuso il 2021-22 con un rosso di più di un miliardo di euro. Il conto del triennio che ha visto gli effetti del Covid arriva così a -2,8 miliardi. “È andato in fumo un altro miliardo di euro, per un totale di 2,8 miliardi persi nelle tre stagioni dell’emergenza pandemica”. I numeri sono estremamente sconfortanti, per l’industria del calcio. Incidono i minori ricavi dai botteghini e dai diritti tv, ma sono soprattutto i costi ad essere aumentati. “i costi si sono attestati a quota 3,9 miliardi: erano 3,5 prima della pandemia. In particolare, gli stipendi di tutto il personale si avvicinano al muro dei 2 miliardi, crescendo di 200 milioni rispetto al 2018-19, e gli ammortamenti per i “cartellini” dei giocatori restano superiori agli 800 milioni”. La ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladello Sport fa i conti in tasca al massimo campionato italiano. LaA ha chiuso il 2021-22 con un rosso di più di un miliardo di euro. Il conto del triennio che ha visto gli effetti del Covid arriva così a -2,8 miliardi. “È andato in fumo un altro miliardo di euro, per un totale di 2,8 miliardi persi nelle tre stagioni dell’emergenza pandemica”. I numeri sono estremamente sconfortanti, per l’industria del calcio. Incidono i minori ricavi dai botteghini e dai diritti tv, ma sono soprattutto i costi ad essere aumentati. “i costi si sono attestati a quota 3,9 miliardi: erano 3,5 prima della pandemia. In particolare, gli stipendi di tutto il personale si avvicinano al muro dei 2 miliardi, crescendo di 200 milioni rispetto al 2018-19, e gli ammortamenti per i “cartellini” dei giocatori restano superiori agli 800 milioni”. La ...

