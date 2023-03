(Di giovedì 9 marzo 2023) Coinvolti anche un finanziere e un sacerdote, pronti a passare informazioni, aggiustare carte, testimoniare il falso. Mani in pasta in attività commerciali, cocaina, aste giudiziarie, estorsioni, traffico di armi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 73deva73 : La scossa allo strapotere della 'ndrangheta dei Piromalli: 49 arresti e il sequestro di un milione di euro - la Rep… - Caterin07136827 : RT @Paolosantagata5: Lo sanno tutti, bisogna stare lontani dalla corrente #perchéDà la scossa. Eppure, a pensarci bene, siamo tutti alla ri… - giober50 : RT @Paolosantagata5: Lo sanno tutti, bisogna stare lontani dalla corrente #perchéDà la scossa. Eppure, a pensarci bene, siamo tutti alla ri… - DomeFuda : Lo sanno tutti, bisogna stare lontani dalla corrente perché da la scossa. Eppure, a pensarci bene, siamo tutti alla… - alycecappellaio : RT @Paolosantagata5: Lo sanno tutti, bisogna stare lontani dalla corrente #perchéDà la scossa. Eppure, a pensarci bene, siamo tutti alla ri… -

Ma anche prima, quando era appena arrivato, Verre aveva dato unaalla squadra entrando dalla ... C'è una statistica importante: Verre è sempre fra i giocatori con più passaggi completati e...Questo non significa che alla primaun po' più forte che si dovesse verificare a poca ... dovuta alle caratteristiche costruttive, di resisterescuotimento sismico'. La frenata del governo ...... interazione uomo - macchinastato dell'arte Nuovo BMW iDrive, come evolvono infotainment e display [VIDEO] BMW X5 M e BMW X6 M Competition, le sportive prendono laIL LANCIO Il nuovo BMW ...

La scossa allo strapotere della 'ndrangheta dei Piromalli: 49 arresti e il sequestro di un milione di euro la Repubblica

Coinvolti anche un finanziere e un sacerdote, pronti a passare informazioni, aggiustare carte, testimoniare il falso. Mani in pasta in attività ...A Rimini si è scatenata la "Vasco Mania". La notizia, anticipata da qualche rumors, ha dato la scossa a tutta la città: lunedì mattina (6 marzo) il sindaco ha convocato una conferenza stampa per dare ...