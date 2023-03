La Russia vuole la Banca Mondiale. Blitz del Cremlino su Banga (Di giovedì 9 marzo 2023) Il sapore è quello del Blitz. Alla Russia non deve andare proprio giù la nomina, per mano degli Stati Uniti, di Ajay Banga, presidente di Exor, al vertice della Banca Mondiale. E poco importa che Washington sia l’azionista di riferimento, con il 16% dei diritti di voto in mano. Mosca punta a boicottare il passaggio di testimone con David Malpass, a sua volta alla guida dell’istituzione internazionale per volere di Donald Trump. E così, come racconta la Cnn, il Cremlino sta tentando il colpo di mano, facendo leva su altri soci minori della Banca Mondiale, ma suoi alleati. Come, per esempio, la Siria. Mosca si starebbe insomma consultando con i suoi Paesi amici per sfidare il candidato statunitense. Una mossa che potrebbe complicare quello che doveva ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) Il sapore è quello del. Allanon deve andare proprio giù la nomina, per mano degli Stati Uniti, di Ajay, presidente di Exor, al vertice della. E poco importa che Washington sia l’azionista di riferimento, con il 16% dei diritti di voto in mano. Mosca punta a boicottare il passaggio di testimone con David Malpass, a sua volta alla guida dell’istituzione internazionale per volere di Donald Trump. E così, come racconta la Cnn, ilsta tentando il colpo di mano, facendo leva su altri soci minori della, ma suoi alleati. Come, per esempio, la Siria. Mosca si starebbe insomma consultando con i suoi Paesi amici per sfidare il candidato statunitense. Una mossa che potrebbe complicare quello che doveva ...

