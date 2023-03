La Russia rivendica i bombardamenti a tappeto sull’Ucraina: «Rappresaglia per l’incursione di Kiev sul nostro territorio». Almeno 11 le vittime (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono Almeno 11 le persone uccise nel corso dei bombardamenti russi lanciati questa notte su diverse zone dell’Ucraina. Secondo le autorità di Kiev, sarebbero 81 i missili sganciati dalle forze di Mosca su dieci diverse regioni del Paese. Un attacco su larga scala rivendicato dalla Russia: per il ministero della Difesa si è trattato di una Rappresaglia per le «azioni terroristiche» perpetrate da Kiev la scorsa settimana nella regione russa di Bryansk. «Armi ad alta precisione e a lungo raggio di aria, terra ed acqua, compreso il sistema missilistico ipersonico Kinzhal, hanno colpito elementi chiave dell’infrastruttura militare dell’Ucraina, le imprese del suo comparto militare-industriale così come le infrastrutture energetiche che le servono», ha fatto sapere il ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono11 le persone uccise nel corso deirussi lanciati questa notte su diverse zone dell’Ucraina. Secondo le autorità di, sarebbero 81 i missili sganciati dalle forze di Mosca su dieci diverse regioni del Paese. Un attacco su larga scalato dalla: per il ministero della Difesa si è trattato di unaper le «azioni terroristiche» perpetrate dala scorsa settimana nella regione russa di Bryansk. «Armi ad alta precisione e a lungo raggio di aria, terra ed acqua, compreso il sistema missilistico ipersonico Kinzhal, hanno colpito elementi chiave dell’infrastruttura militare dell’Ucraina, le imprese del suo comparto militare-industriale così come le infrastrutture energetiche che le servono», ha fatto sapere il ...

