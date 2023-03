La Russia ha bombardato molte città ucraine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tra cui Kiev, Odessa e Kharkiv, colpendo zone residenziali e infrastrutture energetiche: per il momento non ci sono notizie di morti

Ucraina: bombardamenti russi nella notte, allarme in tutte le regioni ... Agenzia ANSA

Decine di missili cruise, balistici e droni kamikaze stanno colpendo l'infrastruttura energetica ucraina in quello che sembra essere uno degli attacchi più grandi dall'inizio dei bombardamenti ...Kyiv: «Sul Nord Stream non siamo stati noi». La Corte europea annulla le sanzioni contro la madre di Prigozhin. Zelensky: “Ricordiamo oggi tutte le donne che ...