Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BachBad : RT @Pinosuma1: Avete visto la nuova Riforma fiscale della Meloni ?? Ci guadagna solo chi ha redditi superiori ai 35mila euro annui.. Chi è… - Giogio47658624 : RT @Pinosuma1: Avete visto la nuova Riforma fiscale della Meloni ?? Ci guadagna solo chi ha redditi superiori ai 35mila euro annui.. Chi è… - SMontegranaro : RT @Pinosuma1: Avete visto la nuova Riforma fiscale della Meloni ?? Ci guadagna solo chi ha redditi superiori ai 35mila euro annui.. Chi è… - bonaccorso_vito : RT @Pinosuma1: Avete visto la nuova Riforma fiscale della Meloni ?? Ci guadagna solo chi ha redditi superiori ai 35mila euro annui.. Chi è… - francescomila18 : RT @Pinosuma1: Avete visto la nuova Riforma fiscale della Meloni ?? Ci guadagna solo chi ha redditi superiori ai 35mila euro annui.. Chi è… -

...che ogni anno porta Sport e Salute a investire nel comporto scolastico il 32% del gettito... Infine per completare lacultuale dello sport in Italia non poteva mancare l'apporto del ...In un momento di grandeper il Fisco italiano, per tutti coloro che hanno debiti sotto ai 1.000 euro c'è una ... è sufficiente inserire i dati e il codicedella persona intestataria ...Tasse e sconti, la riformaai raggi X: quali soldi ci restano in tasca

La rivoluzione fiscale di Meloni non è rivoluzionaria e ha troppe pecche Il Foglio

La riforma, che dovrebbe essere discussa in Consiglio dei Ministri entro metà marzo, prevede risposte certe in caso di contestazioni e nuovi strumenti per semplificare i rapporti fra Fisco e cittadini ...per i contribuenti, vediamo se conviene o meno. Gli scaglioni saranno ridotti a tre (circolano due ipotesi) mentre ci saranno una riduzione consistente delle detrazioni fiscali. I pro e i contro della ...