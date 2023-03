La rete Tim: che cosa è, a che serve, perché i governi ci sbattono da 25 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) Dallo sbarco in Borsa del ’97, al “piano Rovati”, alla rete unica di Conte e Draghi, fino al tentativo di Meloni: lo scorporo è un problema eterno. Vademecum per capirci qualcosa (con l’aiuto di Gamberale) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Dallo sbarco in Borsa del ’97, al “piano Rovati”, allaunica di Conte e Draghi, fino al tentativo di Meloni: lo scorporo è un problema eterno. Vademecum per capirci qual(con l’aiuto di Gamberale)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @gualtiero_lugli: ??Mercati in attesa de… - ansa_economia : Borsa: Milano negativa (-0,5%) con Europa, male Diasorin. Tim tranquilla dopo che Vivendi ha bocciato offerte per l… - TIM_Official : @_SaveMeImFine_ ciao, segnala la zona all'account Angie: - lukealb : RT @fiorinacapozzi: #tim, nuovo round. Zero soluzioni da vent'anni. Potrebbe essere la volta buona? Una sola certezza: costerà caro a tutti… - fisco24_info : Borsa: Milano negativa (-0,5%) con Europa, male Diasorin: Tim tranquilla dopo che Vivendi ha bocciato offerte per l… -