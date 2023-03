La protesta a Tel Aviv contro il progetto di riforma giustiziaria (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuova grande manifestazione a Tel Aviv contro il controverso progetto di riforma giudiziaria del governo, nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accompagnato dalla moglie Sara, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuova grande manifestazione a Telilversodigiudiziaria del governo, nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accompagnato dalla moglie Sara, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BignamiBignami : RT @rnstdelaserna: La polizia era presente in forze all'aeroporto Ben Gurion e nei dintorni di Tel Aviv, dove Netanyahu e il suo seguito er… - rnstdelaserna : La polizia era presente in forze all'aeroporto Ben Gurion e nei dintorni di Tel Aviv, dove Netanyahu e il suo segui… - Ex_Catholique_ : RT @yoghi1954: Migliaia di israeliani sono a Tel Aviv per rovesciare il governo Netanyahu. La cavalleria della polizia è entrata nel luogo… - dearpalestine_ : RT @yoghi1954: Migliaia di israeliani sono a Tel Aviv per rovesciare il governo Netanyahu. La cavalleria della polizia è entrata nel luogo… - Free_Palest1948 : RT @yoghi1954: Migliaia di israeliani sono a Tel Aviv per rovesciare il governo Netanyahu. La cavalleria della polizia è entrata nel luogo… -