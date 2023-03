La proposta di legge per vietare TikTok negli Stati Uniti (Di giovedì 9 marzo 2023) negli Stati Uniti non si ferma la campagna per limitare l’uso di TikTok. Un gruppo di senatori bipartisan hanno presentato un progetto di legge che darebbe al presidente Joe Biden l’abilitazione per vietare l’app cinese di condivisione video. Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale americana, ha spiegato che il progetto di legge “darebbe la possibilità all’amministrazione di evitare che certi governi stranieri sfruttino i servizi tecnologici in un modo che rappresenta rischi per i dati privati degli americani e la nostra sicurezza nazionale”. Sullivan ha aggiunto: “Speriamo di continuare a lavorare con democratici e repubblicani in questo progetto di legge, e chiediamo al Congresso che agisca velocemente per mandarlo sulla scrivania del ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023)non si ferma la campagna per limitare l’uso di. Un gruppo di senatori bipartisan hanno presentato un progetto diche darebbe al presidente Joe Biden l’abilitazione perl’app cinese di condivisione video. Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale americana, ha spiegato che il progetto di“darebbe la possibilità all’amministrazione di evitare che certi governi stranieri sfruttino i servizi tecnologici in un modo che rappresenta rischi per i dati privati degli americani e la nostra sicurezza nazionale”. Sullivan ha aggiunto: “Speriamo di continuare a lavorare con democratici e repubblicani in questo progetto di, e chiediamo al Congresso che agisca velocemente per mandarlo sulla scrivania del ...

