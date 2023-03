La Procura militare chiede l' ergastolo per Walter Biot | ha venduto documenti top secret a un agente russo

(Di giovedì 9 marzo 2023), l'ufficiale di Marina arrestato due anni fa in un parcheggio alla periferia Sud di Roma, mentre cedevatopa un, in cambio di denaro, rischia l'. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato d… - BenedettaCost17 : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… - grazianotortell : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… - MicheleAlbore : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… - StraNotizie : Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l'ergastolo -

Laper lui ha infatti richiesto il massimo della pena. Biot è accusato di "procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio", "procacciamento e rivelazione di notizie di ...Ladi Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati ad un funzionario ...... esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all'estero di notizie non segrete né riservate , laha ...

Chiesto l'ergastolo per Walter Biot. La procura militare: "E' una spia, vendeva documenti segreti ai russi" Repubblica Roma

La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati ad ...La Procura militare ha chiesto l’ergastolo per Walter Biot, l’ufficiale militare italiano originario di Pomezia arrestato con l’accusa di spionaggio il 30 marzo del 2021. Diverse le accuse a carico di ...