La preoccupante crisi d'identità della galassia molto, molto lontana di Star Wars (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel quartier generale di Star Wars è tutto cambiato. Sono passati quasi quattro anni dall'ultimo film del franchise, il tanto discusso Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J. J. Abram e i fan hanno aspettato con il fiato sospeso un aggiornamento da parte della Lucasfilm sulle pellicole a venire, e quel poco che è arrivato non è certo entusiasmante. Secondo un nuovo report di Variety, gli annunciati lungometraggi a tema Star Wars a cura del boss del MCU Kevin Feige e della regista di Wonder Woman Patty Jenkins sono stati entrambi sospesi a tempo indeterminato, se non addirittura cancellati. La Disney aveva inizialmente rimandato nel settembre dello scorso anno il progetto della Jenkins, un film d'avventura su uno squadrone di caccia ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel quartier generale diè tutto cambiato. Sono passati quasi quattro anni dall'ultimo film del franchise, il tanto discusso: L'ascesa di Skywalker di J. J. Abram e i fan hanno aspettato con il fiato sospeso un aggiornamento da parteLucasfilm sulle pellicole a venire, e quel poco che è arrivato non è certo entusiasmante. Secondo un nuovo report di Variety, gli annunciati lungometraggi a temaa cura del boss del MCU Kevin Feige eregista di Wonder Woman Patty Jenkins sono stati entrambi sospesi a tempo indeterminato, se non addirittura cancellati. La Disney aveva inizialmente rimandato nel settembre dello scorso anno il progettoJenkins, un film d'avventura su uno squadrone di caccia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meteogiornaleit : Meteo d’Inverno sparito. Crisi Mediterranea preoccupante prossime settimane - xxxafroditexx : RT @Sarasunn_: MARTEDÌ CARTA DEL DESERTO, PUÒ ESSERCI CRISI DI NERVI O DISCUSSIONE STERILE (FINISCE PRESTO) NON NECESSARIAMENTE TRA LORO, N… - meri_masiero : Carta del deserto: crisi di nervi e discussione sterile che finisce presto e non preoccupante. AFFIDIAMOCI ALLA CAR… - infoitsport : F1: Ferrari SF-23 in crisi in Bahrain. Ma quanto è davvero preoccupante la situazione? - nascpublish : RT @LaRicercaOnline: I dati di una crisi globale Un rapporto dell’UNICEF sul malessere delle nuove generazioni delinea una situazione pr… -